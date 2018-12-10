"Є чим похвалитися": В’ятрович розповів про масштаби декомунізації в Україні

Директор ІНП відзначив, що українцям як народу без держави довгий час не давали можливості самим писати свою історію.

Директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович розповів про масштаби декомунізації в Україні.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Прямий».

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«Якщо говорити про масштаби декомунізації, то є чим похвалитися. Це 987 населених пунктів на мапі України, це майже 52 тисячі вулиць на мапі України. І це десь 2500 пам’ятників, з яких понад 1500 – це пам’ятники Леніна. Нам сотні років як народу без держави не давали можливості самим писати свою історію. Ми зараз тільки почали писати. Безперечно, це не подобається багатьом нашим сусідам – як східним, так, до речі, і західним сусідам. Бо вони вже прописали нашу роль в своїй історії. А тут раптом з’являємося ми і кажемо, що ми по-іншому бачимо цю історію. Але ми маємо на це право. І, більше того, обов’язок маємо це робити», – зазначив В’ятрович.

«Як звикнеться – так і відвикнеться. Підіть зараз на Майдан Незалежності і запитайте, де знаходиться площа Жовтневої революції. Вам майже ніхто не відповість, що ви знаходитесь на колишній площі Жовтневої революції. Це питання звички, яке досить швидко проходить. І для мене особливо приємно було почути розмову випадково в транспорті, що "це в Кропивницькому…" "А як він раніше називався? Я забув". Тобто приживаються нові назви. Це все те, що приходить. Тим паче, це відбувається під час російської агресії, яка абсолютно дискредитувала всі ці радянські міфи та стереотипи. Тож, зміни відбуваються і зміни сприймаються населенням», – резюмував він.