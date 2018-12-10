Феміністки мають підтримати: В’ятрович пояснив, чому треба скасувати вихідний 8 березня

Свято тортиків і букетиків не має нічого спільного з боротьбою за права жінок, зазначив директор Інституту національної пам’яті.

Директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович розповів, чому треба позбавити 8 березня статусу вихідного дня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Прямий».

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«Тепер про 8 березня. Мені це питання про 8 березня задають з такою постійністю журналісти. І, що найсмішніше, кожного разу, коли я відповідаю те саме – це раптом стає новиною: "В’ятрович проти вихідного на 8 березня". Так я про це вже говорю два роки. І не бачу в цьому ніякої новини і я не бачу підстав міняти своєї думки. Я не вважаю, що скасування вихідного на 8 березня – це є якийсь крок, спрямований проти жінок. Навіть навпаки, я вважаю, що саме таким чином ми можемо повернути цьому святу 8 березня – а я не збираюся відміняти 8 березня як свято, а тільки як статус вихідного дня – первинний зміст, який закладалося в цей день, день боротьби за права жінок», – зазначив він.

«Бо те, що ми маємо як радянську спадщину 8 березня як вихідний день – свято тортиків і букетиків – це не має нічого спільного з боротьбою за права жінок. Подивіться, в яких країнах відзначає 8 березня як вихідний день. Це Росія, це, здається, Ангола, це Північна Корея. Тобто далеко не ті країни, які можна назвати прикладом дотримання прав жінок. Через це мені здається, що активістки різного роду феміністських рухів мали би бути навпаки нашими союзниками в тому, аби повернути цьому святу первинний зміст», – пояснив В’ятрович.