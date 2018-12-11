Український моряк Гриценко на допиті в РФ під протокол назвав себе військовополоненим – адвокат

Цього тижня адвокати відвідають інших військовополонених українських моряків.

Російський адвокат Микола Полозов заявляє, що зустрівся з українським військовополоненим моряком Денисом Гриценко, дізнавшись подробиці його утримання в московському СІЗО.

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Як повідомив Полозов на своїй сторінці у Facebook, спілкування проходило в слідчому управлінні ФСБ, яке розміщується в сусідній від СІЗО "Лефортово" будівлі.

"Дуже товариський, з приголомшливим почуттям гумору і бадьорим настроєм. Насамперед запитав, що відомо про інших моряків, особливо поранених. Розповів йому останні новини. Про те, як Україна бореться за звільнення його та інших військовополонених моряків. Особливо його вразили мої слова про листи, які діти почали писати морякам. Сам ще жодних листів не отримував", - розповів Полозов.

За словами українця, його утримують у двомісній камері з ще одним ув'язненим, російські правоохоронці до нього ставляться з повагою, силу або тиск щодо нього не застосовували.

"Він отримав передачу від активістів і волонтерів. Продукти харчування у нього є, всім дякує за допомогу... За словами Гриценка, він ані секунди не сумнівався, що вся країна бореться за свободу його самого і його товаришів, навіть незважаючи на тотальну ізоляцію, в якій він опинився", - повідомив Полозов.

За словами адвоката, Гриценко не визнає себе злочинцем, а на черговому допиті заявив під протокол, що є військовополоненим.

Полозов додав, що цього тижня ще кілька адвокатів відвідають інших військовополонених моряків.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим «судом» в Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».

З 7 по 11 грудня українські консули відвідали в СІЗО 19 військовополонених моряків.