Кримський міст розірветься в один момент: експерт розповів про "точку неповернення"

РФ поширює фейки про проблемний міст, щоб звинуватити у всьому Україну для продовження агресії.

Росія задовго до Керченської кризи та агресії проти України в Чорному морі інформаційно готувалася до ескалації конфлікту й виправдання своєї морської агресії за допомогою всіляких фейків, в тому числі й довкола проблемного Керченського мосту.

Про це "Сегодня" розповів директор компанії персонального та стратегічного консалтингу "Berta Communications", політтехнолог Тарас Березовець, коментуючи відповідну публікацію-викриття у виданні The Guardian.

"Це – щира правда. Насправді ці фейки почали з'являтися ще під час будівництва Керченського мосту, починаючи з 2015 року, коли російське телебачення, російські речники, особливо МЗС РФ, і той же Лавров, почали розповідати про те, що Україна нібито готується скоїти теракти, навіть готує "бойових плавців", що на мосту будуть закладатися міни і т. д. На мій погляд, РФ робить це у першу чергу тому, що шукає привід для оголошення війни. Сам же міст, згідно із супутниковим даними, почав рух. Тектонічні плити, які проходять по дну Керченської протоки, умовно можна порівняти з тим, якби ваші дві ноги стояли на двох берегах: одна – на Керченському півострові, а інша – на Таманському. Якщо ж верхня платформи, на якій ви стоїте, починає рухатися вгору, а друга – вниз. Те ж відбувається приблизно з цим мостом. Тобто його просто розірве в один якийсь момент", – зазначив він.

Водночас Березовець, пояснюючи пропагандистську логіку Кремля, зазначив, що Росія не визнає повідомлення про порушення технологій при будівництві моста, і для РФ "набагато зручніше звинуватити Україну, сказавши, що українська сторона цю споруду підірвала, скористатися цим як приводом для оголошення війни".

Політтехнолог також додав, що Азовське море цікавить Росію, по-перше, з точки зору блокування портів у Бердянську та Маріуполі із завданням економічної шкоди Україні та її економіці. По-друге, викликати соціальне невдоволення, оскільки тисячі людей втратять роботу. І по-третє, вирішити критичну ситуацію з питною водою в окупованому Криму.

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"Вони (окупанти. – Ред.) вже підходять до точки неповернення. Згідно з нещодавно опублікованим звітом за прогнозом екологів, 2019 рік стане найспекотнішим роком в історії людства. Це означає, що кримські водойми, в яких і так падіння рівня води в порівнянні з доокупаційними періодами, що становило понад 50%, висохнуть. Тобто води у них вдвічі менше, ніж було до того, коли в Крим зайшли російські війська. Тому майже тримільйонне населення, яке є в Криму, росіяни не в змозі утримувати в частині забезпечення питною водою. Вода там дуже поганої якості. Окупанти при цьому всіляко приховують інформацію про зростання респіраторних та онкологічних захворювань у зв'язку з тим, що через відсутність води підвищується сухість повітря, поширюються шкідливі речовини і починаються захворювання дихальних шляхів з онкологією. Тому окупантам критично важливо отримати доступ до української води", – зазначив він.

Як додав Березовець, так, окупанти або висунуть Україні ультиматум, переставши пропускати судна через Керченську протоку взагалі під будь-якими прапорами, якщо Київ не пустить воду в Крим, або можуть почати наземну операцію проти України "із захоплення частини Херсонської області, щоб відкрити шлюзи".

"Вони готуються і до першого варіанту, й до другого. Тому не відкидаю, що з початку піде в хід шантаж, а якщо він не спрацює, вони повністю заблокують Керченську протоку, взагалі нікого не будуть пускати в Азовське море. Якщо цей шантаж не спрацює, вони готуватимуться до наземної операції", – пояснив експерт.

Нагадаємо, за даними The Guardian, фабрикація новин російськими ЗМІ не припинилася й зараз – після атаки на українські кораблі та захоплення українських моряків у російській пресі з'явилися чутки про спроби українських і британських спецслужб знищити Керченський міст ядерною бомбою, чому завадив російський спецназ.