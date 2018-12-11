The Guardian: Росія рік брехала, готуючи атаку проти України в Азовському морі

Єврокомісар пояснив, як Москва довго готувала провокацію в Керченській протоці, вигадуючи неймовірні теорії змови.

Кремль більше року вів кампанію з дезінформації, щоб пом’якшити реакцію громадськості на захоплення трьох українських кораблів з їхніми екіпажами в Азовському морі.

Про це сказав комісар ЄС з питань безпеки Джуліан Кінг. За його словами, Росія проклала собі дорогу з брехні до обстрілу українських кораблів, поширюючи фальшиві новини. Зокрема, Москва поширювала історії про те, що Україна нібито заразила Азовське море холерою і що її спецслужби намагалися підірвати російський міст в окупований Крим ядерною бомбою, пише The Guardian.

Кінг пояснив, що підрозділ StratCom, який створила Єврокомісія і мета якого виявляти дезінформацію, виявив складний ланцюжок брехні в інтернеті, який вів до російських джерел.

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«Якщо ви думаєте, що інцидент з’явився нізвідки, тоді ви помиляєтеся. Кампанія з дезінформації почалася набагато раніше, більш ніж рік тому, коли російські ЗМІ почали просувати історії про те, що влада в Києві нібито намагається зробити Азовське море глибшим, готуючись до розміщення флоту НАТО», - сказав Кінг.

«Потім влітку були заяви про те, що Україна нібито отруїла море холерою. І після цього у вересні в російських ЗМІ були похмурі мимрення про те, що Захід готує провокації на узбережжі Азовського моря, а США готували сутичку між українськими у російськими військово-морськими силами в Чорному морі ще з 90-х років», - додав єврокомісар.

Він наголосив, що всі історії, які Росія поширювала перед атакою на українські кораблі в Керченські протоці, були брехнею. А звинувачення в тому, що зловісний Вашингтон нібито готував морську українсько-російську сутичку, «базувалися на відеогрі, яку російський солдат нібито бачив 15 років тому».

«А потім теорії змови пробили дно: російські ЗМІ повідомили, що британські і українські спецслужби намагалися доставити ядерну бомбу до нового мосту в Крим, щоб підірвати його. І цьому нібито ледве вдалося запобігти сміливим російським військовим, яких відправила Москва», - розповів Кінг, який раніше був послом Великої Британії у Франції.

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Минулого тижня Єврокомісія оголосила, що створить систему швидкого реагування, щоб допомогти країнам ЄС розпізнати кампанії з дезінформації. Крім того, будуть збільшені витрати союзу на програми виявлення фальшивих новин. На це Єврокомісія збирається витратити 5 мільйонів євро. Також відомство збирається тиснути на технологічні компанії, щоб вони активніше боролися з брехнею в мережі. Кінг наполягає на тому, що соціальні мережі повинні виявляти і закривати фальшиві сторінки, які поширюють дезінформацію.

«Йдеться не про цензуру, а про прозорість», - пояснив він.