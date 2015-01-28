Рішення РФ про продовження терміну перебування українців не вплине на ситуацію в Україні - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав в інтерв'ю журналістам, відповідаючи на запитання про реакцію МЗС України на зазначене рішення Федеральної міграційної служби Росії.

“Це не справа будь-якої держави, включаючи Росію, впливати на рішення, які ухвалює українська влада. Ми будемо послідовно йти шляхом побудови спроможностей, щоб відбити російську агресію, і ніякі зміни в законодавстві, які, до речі, для мене не просто межують, а йдуть далі у сенсі втручання у внутрішні справи України, не завадять неодмінному виконанню рішень, які приймає українська влада і які вона однозначно реалізує”, - сказав Клімкін.

“Ми ні в якому разі не дамо вплинути будь-яким рішенням, які приймаються ззовні, на те, що робиться в Україні”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня президент РФ Володимир Путін запропонував збільшити для громадян України призовного віку термін перебування в Росії, щоб вони могли ухилятися від мобілізації.

Читайте такожПутін запропонує українським чоловікам "пересидіти" мобілізацію в РФ

Сьогодні, 28 січня, Федеральна міграційна служба РФ заявила про готовність «безперешкодно продовжувати» громадянам України термін перебування на території Росії «на період внутрішньоукраїнської кризи». «Для продовження терміну тимчасового перебування громадянину України необхідно звернутися в територіальний підрозділ ФМС Росії за місцем його знаходження з паспортом та міграційною картою. Підрозділам ФМС Росії дано вказівку безперешкодно продовжувати громадянам України терміни перебування на період внутрішньоукраїнської кризи. Продовження здійснюється шляхом проставляння відповідних позначок у міграційній карті», - йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що відповідно до положень статті 5 федерального закону від 25 липня 2002 року «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації», термін тимчасового перебування в Російській Федерації громадянина України не може перевищувати 90 діб сумарно протягом кожного періоду у 180 діб.

Мобілізація в Україні у 2015 році проходитиме в три етапи і триватиме з січня до серпня. Перший етап розпочався 20 січня і триватиме 90 днів, другий почнеться орієнтовно в квітні і триватиме 60 днів, а третій етап - у червні і також триватиме 60 днів.

Впродовж цього року до лав ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

26 січня прес-секретар Міноборони України Вікторія Кушнір заявила, що проросійські сили готують провокації з метою зриву мобілізації в Україні.