БЮТ наполягатиме на виборах мера Києва в два тури

Фракція Блоку Юлії Тимошенко наполягатиме на розгляді у Верховній Раді законопроекту, що передбачає проведення виборів мера Києва в два тури.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

Він наголосив, що БЮТ наполягатиме на включенні вже цього тижня до порядку денного роботи парламенту відповідного проекту закону.

«Якщо ми його включимо до порядку денного, то я не бачу проблем, щоб він був проголосований»,- сказав В.ПИСАРЕНКО.

За його словами, рада коаліції вже обговорювала питання про необхідність ухвалення відповідного закону.

«Я сподіваюся, що не виникнуть обставини, які дозволять забути про цей закон. У нас дуже мало часу, і закон потрібно не тільки ухвалити, але його має підписати і Президент», - сказав В.ПИСАРЕНКО.