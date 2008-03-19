Регіонал стверджує, що на нього наїхав автомобіль СБУ

Автомобіль СБУ наїхав на народного депутата України Дмитра СВЯТАША (фракція Партії регіонів). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Харківської міськради, розміщеному на офіційному сайті міської влади.

«Незважаючи на постанову Київського районного суду м. Харкова щодо припинення слідчих дій Управлінням СБУ в Харківській області в приміщенні Харківської міської ради, представники Управління СБУ в Харківській області винесли з будівлі міськвиконкому мішки з вилученими документами, - йдеться у повідомленні. – Народний депутат Дмитро СВЯТАШ заявив, що машина, яка вивозила документи, наїхала на нього. В коментарі журналістам він сказав, що має намір завтра зустрітися з прокурором України з приводу неправомірних дій співробітників СБУ».

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 березня співробітниками Управління СБУ в Харківській області були розпочаті дії у зв’язку з кримінальною справою, порушеною, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради». Службою безпеки України на сьогодні встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом ревізія КРУ виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради повідомила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.