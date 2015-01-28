Порошенко може змінити начальника Генштабу на поновленого на посаді Воробйова - джерело

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела.

Воробйова називають можливим новим начальником Генштабу замість Віктора Муженка.

Поновлення Воробйова стало можливим завдяки прийнятим змінам до закону про очищення влади, завдяки яким президенту надали право скасовувати люстрацію високих військових чинів в інтересах державної безпеки.

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За словами високопоставленого співробітника однієї із силових структур, зміни до законопроекту приймали заради генерала Геннадія Воробйова, який, перебуваючи на посаді начальника Генштаба ЗСУ, особисто керував проведенням АТО, але був звільнений із цієї посади.

"Я бачив багато демотивованих солдат, Воробйов їх зшивав. Це найбільш підготована людина, – пояснив один із силовиків.