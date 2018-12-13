У МЗС РФ пригрозили Європі "переходом на дрова" у разі блокування "Північного потоку-2"

Прес-секретар російського МЗС вважає, що Америка через Україну займається «спробами зіпсувати ті найпрекрасніші енергетичні зв'язки, які впродовж десятиліть були у Росії з Європою».

У МЗС Росії припустили, що в разі блокування будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» Європа буде змушена перейти на дрова.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи резолюцію Європейського парламенту щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2».

«Ми не вперше зустрічаємося з блокуванням енергетичних проектів, мирних, вигідних, перспективних, з боку європейських політиків. Ви ж прекрасно розумієте, що багато хто з них, які видають себе за виразників думки людей і обивателів, просто утримуються певними лобістськими групами, а інколи просто спеціальними структурами», - сказала Захарова.

За її словами, виступати проти енергетичного співробітництва, диверсифікації його, надання енергетичній взаємодії «сучасного характеру - це безумство для Європи, яка потребує енергоносіїв».

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Захарова заявила, що це велике питання - що хотіли сказати цією резолюцією депутати Європарламенту.

«Якщо вони розраховують на глобальне потепління, то це гарна перспективна історія, питання лише в термінах. Якщо вони не розраховують на глобальне потепління, то на що ж вони розраховують? У певних країнах закриваються АЕС, при цьому від російського газу закликають відмовитися, на дрова переходитимуть? За дровами також відомо, куди треба ходити і куди треба їздити», - сказала Захарова.

«Чиї інтереси виражають ці люди? Якщо вони заявляють, що виражають інтереси обивателя, то це брехня. Обивателю потрібне тепло і щоб це тепло було надано за оптимальні гроші», - сказала Захарова.

За її словами, співпраця в сфері енергетики між Москвою і європейськими державами не переривалася, незважаючи на жодні політичні кризи.

«І це не заява російської сторони, це те, що фіксують європейці, європейські підприємці: тепло приходило до них щозими без будь-яких умов. А хто весь час, так би мовити, псував цю атмосферу? Це були, на жаль, українські політичні діячі, за якими стояли, зокрема, їх американські куратори», - зазначила Захарова.

За її словами, Вашингтон «щоразу займався шантажем щодо проблематики енергетичної взаємодії».

«Видаючи це за нібито тиск Росії на Україну, а насправді просто займаючись безпосередньо спробами зіпсувати ті найпрекрасніші енергетичні зв'язки, які впродовж десятиліть були у Росії з Європою», - сказала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент закликав країни-члени Європейського Союзу відмовитися від будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» у Балтійському морі. Відповідну резолюцію про стан впровадження Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом підтримали 433 депутата.

30 депутатів ЄП утрималися і 105 проголосували проти її ухвалення.

«Європейський Союз знову повторює важливу роль України для європейської енергетичної мережі поставок, засуджує спорудження газопроводу «Північний потік-2», оскільки це політичний проект, який становить загрозу європейській безпеці і є зусиллям з диверсифікації енергетичних поставок, і закликає до скасування проекту», - йдеться в резолюції.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України будується поряд з уже існуючим «Північним потоком-1». Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд. 29 листопада у «Газпромі» заявили про завершення прокладання труб газопроводу «Північний потік-2» в прибережній зоні Німеччини. Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

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