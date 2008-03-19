Уряд розгляне газові домовленості з Росією

Продуктивний день для Кабінету міністрів: сьогодні 36 питань на порядку денному.

Головне – пенсійна реформа. Урядовці розглянуть кілька концепцій. А ще реформування вугільної галузі, законопроекти про ліцензування продажу природного газу власного видобутку і зміни Земельного кодексу.

Також Кабмін розгляне газові домовленості з Росією.

Водночас уряд занепокоєний ситуацією із забрудненням акваторії і узбережжя Керченської протоки нафтою. Чотири місяці тому, там за один день потонули 4 російських судна, шість сіли на мілину. З двох танкерів в море вилилося більше двох тисяч тон мазуту. Українська сторона вимагатиме від Росії компенсації збитків майже на півтора мільярда доларів.

ICTV