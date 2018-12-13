РФ розгорнула біля кордонів з Україною ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерні боєголовки – Полторак

Таким чином, за словами міністра, Росія значно збільшила ймовірний радіус ураження території України.

Міністр оборони Степан Полторак заявляє, що Росія розгорнула поблизу кордонів з Україною ракетні комплекси «Іскандер», що можуть нести ядерні боєголовки.

Про це він сказав під час підсумкової зустрічі з військовими аташе іноземних держав, акредитованими в Україні.

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«Для чого вони розмістили ракетні комплекси «Іскандер» неподалік наших кордонів, значно збільшивши ймовірний радіус ураження нашої території? Зараз ми спостерігаємо просто величезну кількість накопиченої російської зброї на нашому кордоні», - написав міністр у Facebook.

За його словами, провокація у Керченській протоці, хоча переміщення української корабельної групи відбувалося згідно з усіма нормами міжнародного права, росіянам потрібна була для подальшого здійснення відкритої агресії щодо України.

Тому, на переконання Полторака, запровадження в окремих регіонах воєнного стану у доволі м’якій формулі є адекватною відповіддю на ті загрози українській державності, які існують на цей момент.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада кораблі ФСБ Росії заблокували проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських суднах, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців.