До кінця воєнного стану ЗСУ отримають понад 200 одиниць техніки - Полторак

Воєнний стан вводиться в країні з двох основних причин. Перша - агресія проти України. Друга - коли є загроза відкритої агресії, додав він.

До кінця воєнного стану українські війська можуть отримати понад 200 одиниць техніки.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив глава Міноборони України Степан Полторак.

Воєнний стан вводиться в країні з двох основних причин. Перша - агресія проти України. Друга - коли є загроза відкритої агресії, зазначив він.

"Завдяки заходам, передбаченим воєнним становищем, за два тижні до війська надійшло понад 100 одиниць техніки. До кінця воєнного стану ми плануємо отримати понад 200 одиниць техніки", - додав він.

З 26 листопада по 26 грудня в 10 областях України введено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових судів і моряків в Керченській протоці. Воєнний стан може бути продовжено у разі продовження загрози для України.