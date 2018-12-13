Третьяков: Мінветеранів зможе ефективно відстоювати інтереси захисників України

Як зазначив народний депутат, вивчення міжнародного досвіду переконало його, що міністерство — найефективніший шлях до вирішення проблем ветеранів.

Новостворене Міністерство у справах ветеранів допоможе державі системно підійти до врегулювання проблеми соціального захисту ветеранів, військовослужбовців і членів їх сімей, а також виробити єдину стратегію в цьому питанні. Про це в інтерв'ю виданню «Факти» заявив народний депутат, голова Комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков.

«Важливим завданням нового міністерства стане забезпечення належного контролю за виконанням бюджетних програм в сфері соціального забезпечення ветеранів, з чим ми регулярно спостерігали проблеми. Крім того, йому належить серйозно спростити процедури з оформлення документів та отримання пільг - адже всі питання учасників АТО будуть вирішуватися в одному відомстві», - заявив Третьяков.

За його словами, Мінветеранів також займеться побудовою єдиної інформаційно-аналітичної системи «Е-ветеран», забезпеченням комплексної адаптації колишніх учасників бойових дій до мирного життя, в тому числі сприянням працевлаштуванню та підприємницькій діяльності, допомогою у відновленні здоров'я, формуванням державної політики у питанні пам'яті ветеранів.

«Як голова профільного комітету я регулярно стикався з наслідками адміністративного хаосу, який панує в сфері соцзахисту ветеранів війни. Більшість проблем, на мою думку, виникає через відсутність розумної системи управління та інформування. Люди часто просто не знали, в яку з понад 20 інстанцій звернутися, щоб отримати належні послуги. Саме тому наш комітет ініціював створення Міністерства у справах ветеранів, яке повинно забезпечити роботу з ветеранами за принципом «єдиного вікна», - зазначив Третьяков.

Як зазначив народний депутат, вивчення міжнародного досвіду переконало його, що єдине міністерство - найефективніший шлях до вирішення проблем ветеранів. Подібні відомства існують в США, Канаді, Австралії, Хорватії, ряді інших країн, де ветерани отримують повноцінні увагу і захист від держави.

«Період підготовки до створення Мінветеранов виявився досить довгим, але зусилля багатьох людей не пройшли дарма. Міністерство очолила Ірина Фриз, і я впевнений, що у неї вийде втілити все задумане. Я вдячний всім, хто підтримував і реалізував цю ідею. А це дійсно багато людей - українські політики, іноземні колеги, ветерани, активісти і волонтери, всі, хто в команді Проектної офісу при нашому Комітеті розробив і представив модель майбутнього міністерства. Зі свого боку я маю намір і надалі допомагати створенню ефективної, за кращими міжнародними зразками, системи соцзахисту ветеранів. Вважаю це своїм обов'язком політика і громадянина», - заявив він.