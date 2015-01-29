Ярема не планує залишати ГПУ

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Новое время".

Зокрема, на питання, чи хоче він залишитися в ГПУ, Ярема відповів наступним чином: "У країні потрібно щось робити. Якщо піти – то піти куди?"

За словами Яреми, Україні потрібні зміни, і "хтось їх повинен робити".

Він також зазначив, що було порушено десятки кримінальних справ стосовно вже нинішніх чиновників, що частково пояснює, чому ГПУ опинилася під інформаційним пресингом.

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