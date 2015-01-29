Клімкін має намір пояснити ситуацію на Донбасі новому главі МЗС Греції

Про це Клімкін сказав сьогодні журналістам у Брюсселі, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

"У мене буде зустріч з новопризначеним міністром закордонних справ Греції після моєї зустрічі з єврокомісаром Мальстрем та перед надзвичайним засіданням міністрів закордонних справ ЄС. Я поясню йому ситуацію на місці, нашу логіку мирного вирішення (конфлікту на Донбасі) та логіку Мирного плану президента", - зазначив Клімкін.

Читайте такожВ Європарламенті назвали "неприйнятною" відкриту проросійську позицію нового уряду Греції

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі пройде засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів спільноти, на якому планується розгляд питання щодо ескалації насильства на сході України.

Напередодні новий ультралівий уряд Греції офіційно не підтримав заяву Євросоюзу із засудженням Росії через її агресію проти України та із закликом щодо посилення санкцій.