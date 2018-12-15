Порошенко: єдина церква – один з ключових елементів незалежності України (відео)

Президент зазначив, що Україна зупинила агресора, збудувала боєздатну армію, та утверджує українську мову.

Президент України Петро Порошенко наголосив, що єдина православна помісна церква є одним з ключових елементів незалежності України.

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Про це президент написав у Twitter.

Порошенко зазначив, що Україна зупинила агресора, збудувала боєздатну армію. «Ми утверджуємо українську мову - складову силу й успіху українського народу», - зауважив глава держави.

«Останнім часом ми ще більше переконалися, що і єдина православна помісна церква є одним з ключових елементів незалежності України», - заявив він.

Ми зупинили агресора, ми зберегли державу, ми збудували боєздатну армію. Ми утверджуємо українську мову - складову сили й успіху українського народу. Останнім часом ми ще більше переконалися, що і Єдина Православна Помісна Церква є одним з ключових елементів незалежності України. pic.twitter.com/nHyihktMb2 — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 декабря 2018 г.

Як повідомляв УНІАН, близько опівдня в Софійському соборі в Києві розпочався об’єднавчий собор українських православних церков, який може стати вирішальним кроком, що підсумує роки зусиль, спрямованих на створення в Україні Помісної автокефальної православної церкви.

Довідка УНІАН. 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.