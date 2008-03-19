Колесников: Партія регіонів зробила найбільший внесок в незалежність України
Депутат порівняв політсилу з сонцем, що сходить
Депутат Верховної Ради Борис Колесников (фракція Партії регіонів) вважає абсурдною ініціативу Львівської обласної ради про заборону ПР .
Про це він сказав в ефірі телекомпанії «5 канал».
«Заборонити Партію регіонів – це все одно, що заборонити схід сонця», – сказав він.
Парламентарій вважає несправедливими звинувачення Львівської облради в тому, що діяльність ПР направлена на ліквідацію незалежності.
«Партія регіонів зробила найбільший внесок в незалежність України шляхом забезпечення економічної незалежності», – сказав він.
Як повідомлялося, 18 березня Львівська облрада звернулася до Президента Віктора Ющенка з проханням ініціювати звернення до суду з вимогою заборонити діяльність Комуністичної партії і Партії регіонів.
Обком з посиланням на Українські новини