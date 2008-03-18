Львівська облрада вимагає від Ющенка заборонити КПУ і Партію регіонів

Сьогодні 64 депутати Львівської обласної ради проголосували за звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, у якому вимагають заборонити діяльність "антидержавних громадських об’єднань в Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, до числа "антидержавних" львівські депутати відносять також Партію регіонів і Комуністичну партію України.

"Шановний пане Президенте! Звертаємось до Вас як до гаранта Конституції України. Вимагаємо, керуючись статтею 37 Конституції України, ініціювати звернення до суду з вимогою заборонити діяльність політичних партій і громадських організацій, зокрема, Партії регіонів та КПУ, дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, на розпалювання міжетнічної ворожнечі, посягання на права і свободу людини", - йдеться у зверненні депутатів Львівської облради.