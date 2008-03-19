Тимошенко каже, що переламала погану тенденцію

Позитивні тенденції в розвитку економіки свідчать про початок системних реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Ми зараз об`єднали три серйозні позитивні динаміки – по-перше, ми істотно підвищили реальні доходи громадян, по-друге, ми переламали погану тенденцію і одержали зростання внутрішнього валового продукту і, по-третє - ми з вами системно місяць за місяцем скорочуємо інфляцію. Коли всі ці три складові об`єднані, це говорить про здоровий розвиток економіки, про зростання доходів громадян, які не суперечать розвитку економіки, тобто, можна сказати, що на макроекономічному рівні наша політика виглядає цілком позитивно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що в січні-лютому 2008 року зростання ВВП склало 5,8% проти 4,9% в січні-лютому 2007 року. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО звернула увагу на збільшення обсягів виробництва продукції машинобудування – на 34,9%.

«Це прекрасний показник, який дає нам відчуття того, що ми непогано виглядаємо не тільки в сировинній галузі, а все-таки машинобудування - це кінцевий продукт, і це дає нам відчуття, що ми працюємо в структурних реформах і в системному перетворенні економіки», - вважає глава уряду.