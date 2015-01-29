Новий глава МЗС Греції приїде до Києва - Клімкін

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Інтрига дня не виправдала ваших очікувань. Нормальна, позитивна зустріч з грецьким колегою. Він прийняв запрошення приїхати до Києва", - написав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбувається засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів спільноти, на якому планується розгляд питання про ескалацію насильства на сході України.

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Напередодні європейські ЗМІ повідомили, що новий ультралівий уряд Греції офіційно не підтримав заяву Євросоюзу з осудом Росії через її агресію проти України і з закликом про посилення санкцій.

Перед засіданням Ради ЄС міністр закордонних справ Греції Котціас відмовився відповідати на запитання журналістів, чи підтримають Афіни рішення про посилення санкцій ЄС проти Росії.