У Харкові затримали воєнкома, який отримав хабар за звільнення від мобілізації (фото)

У Харкові на хабарі за звільнення від мобілізації затримано військового комісара райвійськкомату.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«У своєму робочому кабінеті затримано військового комісара Жовтневого районного військового комісаріату полковника Романенка Олексія Олександровича. Тягнеться за черговою парою тисяч. Сьогодні - затриманий», - написав Аваков.

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Він зазначає, що протягом 2014-2015 років це вже далеко не перший епізод у «кар'єрі хабарника».

«Він нічим не гребував і брав від 400 до 5000 грн за звільнення від мобілізації шляхом фальсифікації документів медкомісії. Сподіваюся, сяде надовго», - пише Аваков.

Міністр додав, що є фіксація і докази за низкою епізодів. «Сподіваюся, буде сидіти - і жодних застав і домашніх арештів!» - зазначив Аваков.