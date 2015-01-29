У Харкові затримали воєнкома, який отримав хабар за звільнення від мобілізації (фото)
Аваков зазначає, що військовий комісар Романенко брав від 400 до 5000 грн за звільнення від мобілізації шляхом фальсифікації документів медкомісії.
У Харкові на хабарі за звільнення від мобілізації затримано військового комісара райвійськкомату.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
«У своєму робочому кабінеті затримано військового комісара Жовтневого районного військового комісаріату полковника Романенка Олексія Олександровича. Тягнеться за черговою парою тисяч. Сьогодні - затриманий», - написав Аваков.
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Він зазначає, що протягом 2014-2015 років це вже далеко не перший епізод у «кар'єрі хабарника».
«Він нічим не гребував і брав від 400 до 5000 грн за звільнення від мобілізації шляхом фальсифікації документів медкомісії. Сподіваюся, сяде надовго», - пише Аваков.
Міністр додав, що є фіксація і докази за низкою епізодів. «Сподіваюся, буде сидіти - і жодних застав і домашніх арештів!» - зазначив Аваков.