У провокації з 12-м "гуманітарним конвоєм" можуть використати українських заручників

Про це повідомив голова Об’єднаного координаційного центру із звільнення заручників при Міністерстві оборони Юрій Тандіт.

"За інформацією, яка надійшла в Центр від родичів військових, що потрапили в полон в самопроголошених республіках, найближчими днями можливе здійснення провокації, в якій будуть використані наші хлопці", - сказав Тандіт.

Нині інформацію перевіряють співробітники СБУ.

За даними Об’єднаного координаційного центру із звільнення заручників, імітацію нападу українських військових можуть застосувати щодо 12-го "гуманітарного конвою" з Росії. Голова Центру закликав організаторів провокації не спокушатися можливістю використовувати українських військових та цивільних заручників, здійснюючи злочини проти людяності.

Як повідомляв УНІАН, у штабі проведення антитерористичної операції не виключають, що бойовики можуть обстріляти 12-й російський "гуманітарний конвой" з метою спровокувати привід для широкомасштабного вторгнення в Україну військ РФ.