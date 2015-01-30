У Києві СБУ затримала двох співробітниць LifeNews і готує їх до депортації

Про це УНІАН повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

“Я підтверджую, що Службою безпеки затримано двох журналісток російського каналу LifeNews, і вирішується питання про їхню депортацію в Росію з подальшою забороною в'їзду в Україну протягом трьох років”, - сказав Лубківський.

Читайте такожГоловний редактор LifeNews цинічно "пожартував" про Освенцім

За його словами, їхня діяльність не має нічого спільного з журналістикою, а лише спрямована на дезінформацію.

Лубківський наголосив, що СБУ не бореться з журналістами та журналістикою, а захищає інтереси держави в умовах інформаційної війни, яку проводить по відношенню до України Росія.

Лубківський підкреслив, що СБУ і надалі буде вживати адекватних заходів для забезпечення інформаційної безпеки держави.