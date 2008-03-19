Яценюк сказав депутатам «приїхали!»

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект закону «Про всеукраїнський референдум», внесений народним депутатом України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракція Партії регіонів). За нього проголосував 221 народний депутат (при необхідних 226 – УНІАН) із 447 зареєстрованих у залі.

Також ВР не підтримала законопроект з аналогічною назвою, внесеним народним депутатом України Юрієм КЛЮЧКОВСЬКИМ (фракції блоку НУ-НС). За проголосувало 38 із 447 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як зазначив під час обговорення О.ЛАВРИНОВИЧ, внесений ним законопроект передбачає «можливість реалізації права громадян і внормування діяльності органів державної влади». За його словами, альтернативний законопроект Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО «передбачає суттєве розширення повноважень Президента України всупереч Конституції України і рішенню Конституційного Суду, який постановив, що перелік його повноважень є визначеним і розширенню не підлягає». На засіданні парламенту народний депутат України Микола КРАВЧЕНКО (фракція КПУ) зазначив, що жодний із цих законопроектів в разі його прийняття як закону «політично не вигідний» Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ. За його словами, якщо у квітні на самміті в Бухаресті все-таки буде прийнято рішення про приєднання України до плану дій щодо НАТО, то в такій ситуації Президенту не вигідне існування законодавчої бази для проведення референдуму, зокрема щодо підтримки ініціативи зі вступу в НАТО.

М.КРАВЧЕНКО наголосив, що навіть якби був прийнятий один із цих законів, В.ЮЩЕНКО його б не підписав. Він зазначив, що відсутність такого закону дає можливість Президенту України відмовитись від проведення референдуму, посилаючись на те, що немає сучасного дієвого закону, згідно з яким такий референдум можна було б провести.

Після того, як жоден законопроект не набрав необхідної кількості голосів голова Верховної Ради Арсеній Яценюк з сарказмом сказав "Приїхали!" і оголосив перерву в роботі парламенту. Народні депутати продовжать роботу о 12:40.