Буш ще не вирішив, чи зустрічатися з Януковичем

Питання про зустріч у Києві Президента США Джорджа БУША з лідером опозиції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ ще не вирішено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР сьогодні на брифінгу.

В.ТЕЙЛОР підкреслив, що в ході візиту Дж.БУША до України заплановані його зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, також обговорюється можливість зустрічі з іншими керівниками країни.

Крім того, В.ТЕЙЛОР поінформував, що планується обід, на якому Дж.БУШ може поговорити і з іншими посадовцями та політиками нашої держави. Також посол зауважив, що Дж.БУШ хотів би подивитись Київ.

Як повідомлялося, державний візит Дж.БУША в Україну заплановано на 31 березня-1 квітня.