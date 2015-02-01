Замах на Парубія під Радою організував перший заступник держохорони Януковича - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков докладно розповів на своїй сторінці у Фейсбук, де подав довідку Департаменту карного розшуку МВС про розкриття замаху і оприлюднив фотографії затриманих.

«24 грудня 2014 року біля готелю "Київ" невідома особа за допомогою вибухового пристрою вчинила замах на вбивство заступника голови Верховної Ради України Парубія А. В., в минулому активного учасника революції "Гідності", коменданта Майдану. Після скоєння замаху на вбивство злочинець, намагаючись втекти з місця вчинення злочину, за допомогою гранати Ф-1, яку кинув у бік співробітників міліції, заподіяв останнім тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні.

«Працівниками МВС України та столичної міліції для розкриття цього зухвалого злочину була створена посилена слідчо-оперативна група, залучені і використані всі оперативні можливості. У результаті плідної роботи міліції було встановлено групу осіб, які організували і скоїли цей злочин. В даний час можна стверджувати, що це не тільки злочинна група, а терористична організація», - зазначено в довідці.

«Встановлено, що замовником-організатором замаху на вбивство Парубія А. В. є Шуляк С. Н., який під час правління Януковича В. Ф. обіймав посади першого заступника начальника Управління державної охорони України, командувача внутрішніх військ МВС України. Перебуваючи в Російській федерації, оголошений Україною в розшук, він з лютого 2014 року активно сприяв утворенню закордонних диверсійно-терористичних груп на території Луганської і Донецької областей, а також займався мобілізацією найманців на території Ростовської області Росії», - підкреслюється в документі Департаменту карного розшуку МВС.

«30 січня цього року в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено місце перебування і затримано працівника Управління державної охорони України громадянин "К", довірену особу Шуляка, який особисто підбирав учасників для виконання даного злочину і здійснював контроль і координацію їх дій на місці вчинення, а також організовував зникнення з місця події виконавця злочину. При цьому заарештований перебував на службі і був старшим зміни нарядів Управління державної служби охорони і безпосередньо перебував на місці вчинення злочину. Також 30 січня затримали ще одного учасника цієї злочинної групи громадянина "С", начальника відділу надання охоронних послуг та супроводу вантажів приватної компанії (в минулому проходив службу в 101 окремої бригади охорони Генерального штабу Міністерства оборони України ), який, перебуваючи на місці вчинення злочину, виконував доручення громадянина "К" і передавав його вказівки виконавцеві злочину. Надалі допомагав завезти і вивезти виконавця злочину з території України до Російської Федерації», - наголошується в документі.

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Також у ньому йдеться: «Встановлено, що за виконання даного злочину громадянин "С" отримав грошові кошти, передані йому з Російської федерації, які він надалі розподілив між іншими учасниками злочинної групи. Крім цього, затриманий громадянин Російської Федерації "Г", який з території Росії організував перевезення виконавця злочину громадянина Російської Федерації. Встановлено, що до підбору виконавця злочину причетний громадянин Російської Федерації "П", який є членом організації під назвою "Міжнародна академія козацтва", представники якої беруть участь у терористичних діях на окупованих територіях Луганської та Донецької областей».

Таким чином, як зазначається у довідці, «в даний час арештовано троє людей, причетних до цього злочину. Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, спрямованих на встановлення місцяперебування інших учасників злочину. Разом з тим, в даний час вже можна стверджувати, що співробітниками міліції спільно зі Службою безпеки України, органами прокуратури вдалося виявити і попередити діяльність реальної терористичної організації, метою якої була дестабілізація ситуації в Києві».