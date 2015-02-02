Цього тижня ВР розгляне створення військової міліції та скасування недоторканності депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, проектом розкладу засідань на поточний тиждень також передбачається у середу, 4 лютого, розглянути проект постанови про заяву ВР “Про забезпечення миру та стабільності на сході України” (1847).

Також 4 лютого розглядатимуться питання ратифікації: проект про ратифікацію угоди між Україною та ЄС щодо статусу Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України, а також законопроект про ратифікацію Угоди між урядами Литви, Польщі та України стосовно створення спільної військової частини.

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У вівторок, 3 лютого, зокрема розглядатимуться законопроекти про Військову міліцію та про військово-цивільні адміністрації.

5 лютого розглядатимуться законопроекти про засади державної регіональної політики та про добровільне об'єднання територіальних громад.

У п'ятницю, 6 лютого, передбачається заслухати інформацію генерального прокурора України Віталія Яреми про стан законності в державі у 2014 році.