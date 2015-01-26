На звільнених територіях мають бути створені військово-цивільні адміністрації - Порошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, сьогодні Порошенко поінформував представників фракцій коаліції у Верховній Раді про результати засідання Ради національної безпеки та оборони від 25 січня.

Рішенням РНБО було запропоновано внести зміни до законодавства щодо утворення військово-цивільних адміністрацій в населених пунктах Донецької та Луганської областей.

«Це дозволить сьогодні вирішити питання відсутності влади на звільнених територіях, коли фактично втекли всі обрані депутати місцевих рад, які займали сепаратистські позиції, скоювали злочини, переховуються від правосуддя та думають, що таким чином будуть протидіяти українській владі для відновлення ефективності дій», — зазначив глава держави.

«Тому пропонується режим, коли до місцевих виборів працюватимуть військово-цивільні адміністрації в районах та містах, яким перейдуть всі повноваження місцевого самоврядування до обрання повноправних представницьких органів, які будуть діяти після виборів», — повідомив Порошенко.

За його словами, призначатися можуть не лише військові, але й цивільні люди, які мають господарський досвід і можуть відповідати за вирішення безпекових та гуманітарних проблем людей, які живуть на звільнених територіях.

Порошенко наголосив, що в багатьох містах, які сильно постраждали від постійних обстрілів, гуманітарна ситуація дуже складна.

Читайте такожВійськові провели патріотичну акцію в центрі Слов'янська: роздавали іграшки, наклейки та календарикиУ східних та південних областях, зокрема в Харківський, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях, має бути посилена охорона важливих об’єктів інфраструктури та життєзабезпечення.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, який також був присутнім на зустрічі, повідомив про рішення Кабінету міністрів за результатами засідання РНБО і на виконання доручень президента ввести режим надзвичайної ситуації на території Донецької та Луганської областей. Також рішенням уряду по всій іншій території країни підвищено режими реагування на надзвичайні ситуації до категорії «режимів повної готовності».

Прем’єр-міністр повідомив, що сьогодні розпочато інвентаризацію всіх об’єктів цивільного захисту населення. За даними попередньої перевірки, яка проводилась протягом останніх двох місяців, половина об’єктів не готові до прийняття людей. Одну з причин – брак фінансування – частково планується вирішити за рахунок резервного фонду держбюджету.

«Головна причина полягає в тому, що цим просто ніхто не займався протягом останніх двадцяти років», – сказав прем’єр-міністр.

На зустрічі також були присутні голова Верховної Ради Володимир Гройсман, секретар РНБО Олександр Турчинов, лідери фракцій: партії «Блок Петра Порошенко» Юрій Луценко, партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, Радикальної партії Олег Ляшко, партії «Об’єднання «Самопоміч» Олег Березюк, а також перший заступник голови партії «Народний Фронт» Андрій Тетерук.