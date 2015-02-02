В СБУ пояснили, що робив Медведчук на переговорах у Мінську

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, пише Українська правда.

"СБУ інкорпорувала Віктора Медведчука у процес звільнення заручників і полонених. І хочу при цьому сказати, що такий вимушений крок був виправданим, бо у результаті інкорпорування Медведчука у цю ситуацію, було звільнено 150 громадян України", - сказав він.

"Ми виходимо з того, що для нас життя наших громадян є першочерговим і найголовнішим. Тому ми йдемо на такий крок, щоб усіх, хто знаходиться в полоні, заручниках, витягнути з полону. по суті, Медведчук є гарантією того, що домовленості про взаємну передачу полонених будуть дотримані", - наголосив Лубківський.

Пізніше у коментарі "Українській правді" Лубківський повідомив, що досвід звільнення 150 громадян буде використаний і далі.

Відповідаючи на питання, чи має Медведчук якийсь доступ до секретних даних, Лубківський відповів:

Читайте такожУ АП пояснили роль Медведчука у "мінських зустрічах" "Ні. Він це робить на громадських засадах. Він не є нашим співробітником, він має суто повноваження в рамках робочої групи. Медведчук не підписував з нами жодних документів, він не має жодних доступів. Єдиний доступ, який в нього є - до бази даних з інформацією про те, кого з заручників треба забрати з полону", - наголосив Лубківський.

"Він просто має такий статус, щоб вирішувати питання, пов'язані з поверненням людей", - додав він.

Раніше в АП "Українській правді" повідомили, що Медведчук не є членом Тристоронньої контактної групи з урегулювання кризи на Донбасі, а призначений СБУ спецпредставником з питань гуманітарного характеру з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях