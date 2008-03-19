Тимошенко припинила дискусії про пенсійний вік

16:47, 19 березня 2008
Політика
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Концепцію направлять Президенту

Пенсійна реформа не передбачатиме збільшення пенсійного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Уряд ухвалив рішення припинити дискусії в принципі про збільшення віку для виходу на пенсію, тобто збережеться той вік, який існує зараз. І хотіла б, щоб люди не переживали з приводу того, що з пенсійною реформою пов`язані ці питання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, рішення про збереження пенсійного віку ухвалено на основі аналізу статистики про середню тривалість життя жінок і чоловіків.

«Вихід на пенсію для чоловіків у 65 років є нелогічним у тій системі, в якій ми зараз живемо, – системі здоров`я, роботи, екології. Нам потрібно ще дуже довго працювати, щоб тривалість життя наших громадян дозволила збільшувати вік виходу на пенсію», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що розглянута сьогодні на засіданні уряду концепція пенсійної реформи буде направлена Президенту і в профільні комітети ВР для подальшого обговорення.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України планує за місяць закінчити роботу над концепцією проведення пенсійної реформи.

 

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