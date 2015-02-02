Національне антикорупційне бюро розпочне роботу вже найближчими тижнями - Порошенко

Президент України Петро Порошенко прогнозує початок роботи Національного антикорупційного бюро найближчими тижнями.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час засідання Національної ради реформ.

“Чесні суди нам потрібні і для ефективної роботи Національного антикорупційного бюро, яке вже стартує найближчими тижнями”, - сказав він.