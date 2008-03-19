Порошенко вважає, що Черновецький має великі шанси
Голова Ради НБУ коментує рішення ВР
Глава Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має досить великі шанси на перемогу у дострокових виборах мера Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Шанси достатньо великі», - сказав П.ПОРОШЕНКО.
Водночас він зазначив, що в цілому підтримує ухвалення Верховною Радою рішення про проведення дострокових виборів мера столиці та Київради.
«Я в принципі не є противником будь-яких виборів, оскільки через вибори народ може виконувати своє конституційне право», - сказав П.ПОРОШЕНКО.
Він також зазначив, до на сьогодні коаліції потрібно докласти всіх зусиль, щоб домовитись про висунення єдиного кандидата на посаду мера столиці.
«І тоді за все, що відбувається в Київраді, буде нести відповідальність коаліція», - сказав П.ПОРОШЕНКО.