Рада відкрила другу сесію

Як передає кореспондент УНІАН, раніше народні депутати прийняли рішення, що закриття першої сесії відбудеться у день відкриття другої сесії восьмого скликання.

Після цього спікер відкрив другу сесію.

На церемонії були присутні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та члени Кабінету міністрів.

Читайте такожГройсман вважає, що Рада скасує депутатську недоторканістьГройсман також повідомив, що на відкритті сесії присутні керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки влади, а також посадові особи, яких призначає парламент.

Крім того, за словами голови ВР, на відкритті сесії присутні представники дипломатичних місій іноземних держав та громадських організацій.