Рада сьогодні розгляне закон про антикорупційне бюро та три закони про інформаційну безпеку
Перший заступник керівника фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко зазначає, що його фракція підтримає антикорупційний закон, який дозволить розпочати роботу Національного антикорупційного бюро.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кононенко сказав під час брифінгу у парламенті.
Він зазначив, що сьогодні Верховна Рада розглядатиме антикорупційні закони. Одним із них вносяться зміни до декількох законодавчих актів, що дозволить розпочати роботу антикорупційного бюро.
“Позиція нашої фракції — ми, безумовно, підтримаємо цей закон. Є питання до деяких положень цього закону, але ми вважаємо, що це буде врегульовано протягом розгляду у комітеті та другого читання”, - сказав депутат.
Читайте такожРада відкрила другу сесію (наживо)
Крім того, зауважив він, сьогодні розглядатимуться три закони щодо інформаційної безпеки держави.
Також, нагадав Кононенко, у четвер, 5 лютого, парламент розглядатиме питання щодо депутатської та суддівської недоторканності. Депутат зауважив, що його фракція підтримує зняття недоторканності з депутатів та суддів.
“Ми будемо голосувати за направлення цього закону до Конституційного Суду і Венеціанської комісії”, - сказав Кононенко.
Крім того, він повідомив, що фракція підтримуватиме президентський законопроект щодо справедливого судочинства з деякими поправками профільного комітету.