Рада сьогодні розгляне закон про антикорупційне бюро та три закони про інформаційну безпеку

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кононенко сказав під час брифінгу у парламенті.

Він зазначив, що сьогодні Верховна Рада розглядатиме антикорупційні закони. Одним із них вносяться зміни до декількох законодавчих актів, що дозволить розпочати роботу антикорупційного бюро.

“Позиція нашої фракції — ми, безумовно, підтримаємо цей закон. Є питання до деяких положень цього закону, але ми вважаємо, що це буде врегульовано протягом розгляду у комітеті та другого читання”, - сказав депутат.

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Крім того, зауважив він, сьогодні розглядатимуться три закони щодо інформаційної безпеки держави.

Також, нагадав Кононенко, у четвер, 5 лютого, парламент розглядатиме питання щодо депутатської та суддівської недоторканності. Депутат зауважив, що його фракція підтримує зняття недоторканності з депутатів та суддів.

“Ми будемо голосувати за направлення цього закону до Конституційного Суду і Венеціанської комісії”, - сказав Кононенко.

Крім того, він повідомив, що фракція підтримуватиме президентський законопроект щодо справедливого судочинства з деякими поправками профільного комітету.