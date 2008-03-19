Завтра Ющенко зустрінеться з НУ-НС

Сьогодні Президент Віктор Ющенко зустрічався з частиною фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Як стало відомо "Главреду", на Банкову запросили тільки «нашоукраїнців».

Водночас джерело «Главреда» спростовує інформацію про те, що у фракції НУНС окреслився розкол. «Народну самооборону» не запросили тільки з огляду на відсутності в країні лідера НС Юрія Луценка, який нині перебуває в Косовому.

Завтра, за словами джерела, Президент, можливо, зустрінеться з фракцією НУНС у повному складі.