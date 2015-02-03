Президент призначив головою Харківської ОДА Райніна
Головою Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) призначений Ігор Райнін.
Як передає кореспондент УНІАН, представив нового голову Харківської ОДА особисто президент Петро Порошенко, який прибув з візитом до Харкова.
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Представлення відбулося під час зустрічі президента з активом Харківської області, яка пройшла сьогодні в приміщенні Харківської ОДА.
Петро Порошенко привітав Ігоря Райніна з призначенням. Президент підкреслив, що "він відбувся як регіональний лідер". Петро Порошенко висловив переконання, що в цей період Харківську область повинен очолювати сильний управлінець. "Саме тому я прийняв рішення призначити Ігоря Львовича Райніна головою Харківської обласної адміністрації", - сказав президент.
Наказ про призначення Ігоря Райніна зачитав голова адміністрації президента Борис Ложкін.
Петро Порошенко подякував за якісну роботу Ігорю Балуті, який очолював Харківську ОДА з весни 2014 року.
Президент @poroshenko подякував Балуті за роботу (ФОТО Павла Новіка) pic.twitter.com/0dTZcyCPU2
— @XAPKIB (@XAPKIB) February 3, 2015