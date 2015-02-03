Президент призначив головою Харківської ОДА Райніна

Як передає кореспондент УНІАН, представив нового голову Харківської ОДА особисто президент Петро Порошенко, який прибув з візитом до Харкова.

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Представлення відбулося під час зустрічі президента з активом Харківської області, яка пройшла сьогодні в приміщенні Харківської ОДА.

Петро Порошенко привітав Ігоря Райніна з призначенням. Президент підкреслив, що "він відбувся як регіональний лідер". Петро Порошенко висловив переконання, що в цей період Харківську область повинен очолювати сильний управлінець. "Саме тому я прийняв рішення призначити Ігоря Львовича Райніна головою Харківської обласної адміністрації", - сказав президент.

Наказ про призначення Ігоря Райніна зачитав голова адміністрації президента Борис Ложкін.

Петро Порошенко подякував за якісну роботу Ігорю Балуті, який очолював Харківську ОДА з весни 2014 року.