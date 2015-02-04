"Самооборона Криму" спробувала захопити Бахчисарайський споживсоюз, що об'єднує більше 100 підприємств

Будівлю райпо з 2 лютого блокує кримська «самооборона», представники якої одягнені у форму російського спецназу, пише Крим.Реалії.

Пайовики підприємства фактично самотужки намагаються зупинити рейдерське захоплення. Поліція і місцева влада воліють не втручатися в конфлікт.

«О дев'ятій ранку мені подзвонила секретар і сказала, що почалося збройне захоплення нашого підприємства: біля вхідних дверей стоять озброєні люди в камуфляжі і масках», - згадує голова Бахчисарайського районного споживчого співтовариства Григорій Бур'янов події понеділка, 2 лютого.

Секретарю вдалося забарикадуватися в кабінеті, а бійці, як вони представилися, «кримської самооборони» заблокували вхід в будівлю і захопили другий поверх, на якому розташовуються офісні приміщення. Два мікроавтобуси перегородили доступ до складських приміщень.

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Неодноразові звернення представників підприємства в поліцію не дали ніякого результату. Міська та районна влада, незважаючи на повідомлення їх пайовиками в телефонному режимі, також самоусунулися від участі у вирішенні проблеми.

«На питання: чому тут перебувають люди у спецформі, з нашивками «спецназ», озброєні спецзасобами, і який їхній правовий статус у цьому питанні - вони не можуть нічого пояснити. За останньою постановою Держради, вони є громадською організацією «Народне ополчення». Вони кажуть: ми тут для охорони громадського порядку. Але ми не запрошували цю громадську організацію нас охороняти», - говорить Бур'янов.