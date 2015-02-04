МЗС сьогодні повідомить РФ, що з березня росіяни зможуть в'їхати в Україну тільки за закордонними паспортами

Міністерство закордонних справ України сьогодні має нотифікувати Російську Федерацію з приводу рішення уряду «Про зупинення дії окремих положень угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації».

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Арсеній Яценюк нагадав про рішення уряду, згідно з яким, громадяни РФ з 1 березня в`їжджатимуть до України виключно за закордонними паспортами.

Яценюк зазначав, що сьогодні МЗС має нотифікувати Росію про відповідне рішення.

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"Я так розумію, що сьогодні МЗС повинно нотифікувати Росію про прийняте рішення уряду про зупинку дії положень між Україною та РФ щодо пересування по внутрішнім паспортам. Нотифікація вже пішла чи ні?", - запитав він у представника МЗС.

"Відповідні ноти готові і сьогодні будуть передані", - відповіла вона.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 лютого, Яценюк підписав постанову Кабінету міністрів від 30 січня «Про зупинення дії окремих положень угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації», згідно з яким громадяни РФ з 1 березня в'їжджатимуть в Україну виключно за закордонними паспортами.

Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що режим в'їзду в Україну для громадян РФ за закордонними паспортами запроваджено з метою безпеки.

Сьогодні, 4 лютого, в МЗС РФ заявили, що влада Росії не запроваджуватиме для українців в'їзд за закордонними паспортами.