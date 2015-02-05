Екс-віце-спікера ВР Кошулинського забрали до армії
Віце-спікер Верховної Ради попереднього скликання Руслан Кошулинський, а також два колишні народні депутати від ВО «Свобода» Маркіян Лопачак й Олексій Кайда отримали повістки і були мобілізовані.
Про це сьогодні під час брифінгу на Яворівському полігоні повідомив начальник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, генерал-лейтенант Павло Ткачук, передає «Вголос».
Генерал Ткачук відзначив, що екс-нардепів мобілізовано в рамках четвертої хвилі мобілізації, відучора вони вже перебувають на полігоні.
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«Як і всі мобілізовані, вони пройдуть 26-денні навчання, а потім їх відправлять у військові частини», – зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, перша хвиля нинішньої мобілізації до лав ЗСУ почалася 20 січня і триватиме 90 днів. В цілому в 2015 році мобілізація буде проходити в 3 етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів. Протягом цього року в ЗСУ планується мобілізувати 200 тис. українців.