Ющенко ще не став своїм для Сходу, але вже став чужим для Заходу?

Директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Костянтин БОНДАРЕНКО вважає падіння рейтингу Президента України Віктора ЮЩЕНКА ситуативним.

У коментарі УНІАН К.БОНДАРЕНКО сказав, що лютневі соцдослідження його інституту свідчили, що в разі президентських виборів за В.ЮЩЕНКА ладні проголосувати 8,9% опитаних, за Юлію ТИМОШЕНКО – 23,2%, за Віктора ЯНУКОВИЧА – 22,1%.

Півроку тому, в серпні 2007 року, за В.ЮЩЕНКА ладні були віддати свої голоси 12,7% респондентів, за Ю.ТИМОШЕНКО – 18,9%, за В.ЯНУКОВИЧА – 24,6%.

Водночас, за словами К.БОНДАРЕНКА, нині Президентові довіряють 20,1% українців, не довіряють – 52,1%, важко відповісти – 27%; Ю.ТИМОШЕНКО довіряють 33,2% громадян, не довіряють – 44,9%, важко відповісти – 21,4%; В.ЯНУКОВИЧУ довіряють 27,6% респондентів, не довіряють – 49,5%, важко відповісти – 22,2%.

«Падіння рейтингу Віктора ЮЩЕНКА порівняно з минулим роком пояснюється кількома моментами. По-перше, більшість громадян розчарована боротьбою Секретаріату Президента з прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО. Електорат В.ЮЩЕНКА багато в чому живе міфами та ностальгією про Оранжеву революцію і єдність демократичних сил, тому чвари в оранжевому таборі сприймаються вкрай негативно. На тлі зростання симпатій до Ю.ТИМОШЕНКО дедалі більше колишніх прихильників В.ЮЩЕНКА розчаровуються в Президенті», - зазначив К.БОНДАРЕНКО.

Також політолог вважає, що В.ЮЩЕНКО відірвався від свого електорального коріння (Захід і Центр України) і поступово просувається в бік Сходу України, опановуючи електоральну нішу В.ЯНУКОВИЧА та Партії регіонів. «Не ставши «своїм» для Сходу, він уже поступово стає «чужим» для Заходу України», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

На його думку, не додала Президентові популярності й газова війна з Росією. «В.ЮЩЕНКО начебто й повернувся переможцем з газових переговорів, але не зумів закріпити перемогу в інформаційній сфері, а в обивателя склалося враження, що газ – це та сфера, в якій В.ЮЩЕНКО має свої кревні інтереси. Нарешті, В.ЮЩЕНКО не зробив якихось значущих вчинків, «подвигів», завдяки яким його популярність могла б зрости», - зазначив політолог.

Усе це, на думку К.БОНДАРЕНКА, і лежить в основі падіння рейтингу Президента.

«Проте все не так катастрофічно: навесні 1998 року – за півтора року до президентських виборів – рейтинг Леоніда КУЧМИ становив 8%, але восени 1999 року він став переможцем виборчої кампанії. Рейтинг В.ЯНУКОВИЧА навесні 2003 року становив 7,5%, але це дало йому змогу стати одним із фаворитів кампанії 2004 року і навіть бути оголошеним переможцем. Отже, і нинішнє падіння рейтингу В.ЮЩЕНКО – ситуативне: він ще може зробити висновки і вийти з кризової для себе ситуації», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

Довідка УНІАН. Рейтинг довіри до провідних політиків України одержали в результаті здійсненого Інститутом Горшеніна першого загальноукраїнського дослідження «Оборонна стратегія держави очима українців» у рамках річної програми соціологічних досліджень 2008 року «ПРОЕКТ КРАЇНИ». Воно відбувалося з 7 до 18 лютого 2008 року в 129 населених пунктах України.

Загалом, згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2007 респондентів, які представляють доросле населення віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому живе респондент. Загальна кількість точок опитування – 129 (63 міста і 66 сіл). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.