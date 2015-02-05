Виконання Мінських угод сприятиме відновленню соціальних виплат жителям Донбасу - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час відкриття розширеного засідання за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда.

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"Мінський план є дуже простим: ми потребуємо негайного припинення вогню, звільнення всіх заручників, закриття кордону або відновлення українського контролю над державним кордоном, виведення всіх іноземних військ з української території, започаткування політичного процесу розв'язання шляхом проведення місцевих виборів у відповідності до українського законодавства в Луганській і Донецькій областях, а також дуже важливо вжити серйозних кроків для економічного розвитку шляхом створення вільної економічної зони, відновлення виплати соціальних пільг...", - наголосив Порошенко.

Разом з тим він звернув увагу на необхідності започаткування гуманітарної місії для жителів Донбасу.