Виконання Мінських угод сприятиме відновленню соціальних виплат жителям Донбасу - Порошенко
Президент України Петро Порошенко наголошує, що виконання Мінських угод сприятиме відновленню виплат соціальних пільг жителям Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час відкриття розширеного засідання за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда.
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"Мінський план є дуже простим: ми потребуємо негайного припинення вогню, звільнення всіх заручників, закриття кордону або відновлення українського контролю над державним кордоном, виведення всіх іноземних військ з української території, започаткування політичного процесу розв'язання шляхом проведення місцевих виборів у відповідності до українського законодавства в Луганській і Донецькій областях, а також дуже важливо вжити серйозних кроків для економічного розвитку шляхом створення вільної економічної зони, відновлення виплати соціальних пільг...", - наголосив Порошенко.
Разом з тим він звернув увагу на необхідності започаткування гуманітарної місії для жителів Донбасу.