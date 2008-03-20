Яценюк поміряв температуру парламенту

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що розбіжності між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО сьогодні існують на ідеологічному рівні

Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті «Известия».

«Стосунки складні, тут таємниці немає. Президент не може мовчати, тому що Україна - це не закрите акціонерне товариство. Розбіжності зараз йдуть на ідеологічному рівні», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, одна сторона хоче діяти стратегічно, інша - популістські. «Наприклад, вартість газу для українських споживачів потрібно поступово підвищувати. Але уряд не дозволяє це зробити. Мотивує тим, що населення споживає газ українського видобутку. Але він що - менш жирний? До того ж, не можуть пенсіонер і мільйонер платити за газ однаково. Ця зрівнялівка - не на користь бідних», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

«Але уряд міркує так: зараз продамо держвласність, що залишилася, остаточно втратимо контроль над стратегічними підприємствами, зате знайдемо джерело поповнення бюджету. Все це закінчиться тим, що наступний Кабінет міністрів починатиме ранок із дзвінків олігархам: «Ви нам сьогодні газ дасте? А нафту? А електрику?», - вважає спікер.

Відповідаючи на питання, чи життєздатний нинішній український парламент, А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що зараз у нього хронічно підвищена температура. «Десь в районі 37-ми», - сказав він.

Спікер зазначив, що раніше в історії українського парламентаризму ніколи не було такої ситуації, коли більшість і опозицію розділяли всього два голоси. «Юридично коаліція існує, а фактично 227 її голосів - це дуже мало, тому що люди хворіють і не з’являються на засідання. Наприклад, я чотири рази ставив на голосування питання про скасування депутатської недоторканності. Це - ключове гасло, з яким блок йшов на вибори. Але жоден законопроект не зміг набрати потрібну кількість голосів ні коаліції, ні опозиції. Верховна Рада вчиться жити в новій політичній конструкції», - сказав А.ЯЦЕНЮК.