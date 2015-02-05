Керрі: питання додаткових повноважень Донбасу у складі України - на порядку денному

Про це заявив в ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком державний секретар США Джон Керрі.

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"Україна не раз відзначала свою підтримку рішення парламенту про надання додаткових економічних та політичних повноважень Донецькій і Луганській областям. Це рішення все ще на порядку денному і може бути втілене в життя. Так само, як і рішення про проведення чесних і вільних виборів в регіонах, - сказав Джон Керрі. - Ось що є умовою миру і повинно бути прийняте всіма сторонами. Як тільки українські сім'ї повернуться у свої домівки, питання санкцій щодо Росії буде негайно ослаблене".