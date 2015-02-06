В ООН натякнули, що відправка до України миротворчих сил обговорюється на неофіційному рівні

Заступник офіційного представника генсекретаря ООН Фархан Хак прокоментував можливість відправки в Україну миротворчої місії. Про це повідомляє ТАСС.

За словами Хака, для того щоб Департамент операцій з підтримання миру ООН формально почав підготовку до розгортання "блакитних касок" в Україні, повинні бути виконані дві умови.

"Обов'язково потрібен відповідний запит від країни, а також мандат, затверджений Радою безпеки. Поки що ні того, ні іншого на даний момент немає", - заявив Хак.

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Фархан Хак також повідомив, що Рада Безпеки не веде ніяких офіційних дискусій на цей рахунок. При цьому Хак не виключив того, що тема відправки миротворців може вестися на неофіційному рівні.

Представник МЗС РФ Олександр Лукашевич заявив, що на зустрічі президентів Росії, Франції і Німеччини, яка відбудеться в п'ятницю, буде порушено питання про відправку на схід України миротворців ООН.