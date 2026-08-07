Українців попередили про обман на касі: що робити, якщо ціна в чеку вища за цінник

Якщо покупець уже оплатив товар за завищеною ціною, йому мають повернути різницю.

В українських магазинах нерідко трапляються випадки, коли ціна товару на ціннику не відповідає вартості, яку покупець бачить на касі. Експерти наголошують: якщо на полиці вказана нижча ціна, магазин має продати товар саме за нею, йдеться у статті УНІАН.

За словами експерта з питань захисту прав споживачів Максима Несміянова, зараз такі ситуації відбуваються масово. У магазинах при цьому нерідко пояснюють різницю тим, що продавці нібито "не встигли оновити цінники".

"Ви заходите на касу з великим чеком, і серед товарів вилітає кілька позицій за вищою ціною. Закон України "Про захист прав споживачів" забороняє такий обман", – зазначив він.

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Несміянов радить у такій ситуації не конфліктувати з касиром, а звертатися до адміністратора магазину. Якщо покупець уже оплатив товар за завищеною ціною, йому мають повернути різницю.

Керуючий партнер АО "Юридична компанія WINNER", кандидат юридичних наук Ігор Ясько також підтверджує: якщо вартість товару на полиці відрізняється від тієї, що пробивається на касі, магазин зобов'язаний застосувати ціну, зазначену на ціннику.

"Якщо покупець уже сплатив завищену ціну, він має право вимагати повернення різниці між сумою в чеку та ціною на полиці", – наголосив юрист.

Якщо адміністрація магазину відмовляється вирішувати проблему, покупцеві варто зафіксувати порушення: сфотографувати товар разом із цінником та зберегти фіскальний чек. Після цього можна звернутися зі скаргою до Держпродспоживслужби. За необхідності свої права споживач може відстоювати і в суді.

За словами Яська, торговельні мережі за порушення законодавства про захист прав споживачів можуть нести адміністративну, господарсько-правову та цивільно-правову відповідальність. Зокрема, йдеться про штрафи за недостовірну інформацію або введення покупців в оману щодо ціни, а також відшкодування збитків конкретному споживачеві.

Водночас можливості Держпродспоживслужби під час воєнного стану обмежені. Голова відомства Сергій Ткачук у відповідь на запит УНІАН зазначив, що позапланові перевірки торговельних мереж можуть проводитися лише за наявності загрози, яка має негативний вплив на життя та здоров'я людини.

Тобто поскаржитися на магазин через невідповідність цін можна, однак звичайне цінове порушення саме по собі не гарантує проведення перевірки торговельної мережі.

Супермаркети в Україні – останні новини

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Чотири з п’яти молочних продуктів, маркованих як "польські", провалили тест на якість і виявилися фальсифікатом або підробкою. Такими виявилися результати перевірки товарів директором Союзу споживачів України Максимом Несміяновим. Більшість харчів містила замінники молочного жиру, що не відповідає необхідним нормам якості і може бути шкідливим для споживання.

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