У червні – 30 бомб, у липні – понад 50: в ОВА заявили про посилення авіаударів по Сумах

З початку року від атак КАБами по місту вже загинула 21 людина.

Протягом останніх двох-трьох місяців росіяни посилили атаки керованими авіаційними бомбами на Суми та громаду. Про це заявив перший заступник начальника Сумської ОВА Володимир Бабич в ефірі телемарафону.

"У червні це було понад 30 бомб, у липні – понад 50, зараз, станом на початок серпня, вже 23. Простими словами: в червні одна бомба падала на добу на голови містян, у липні – вже в середньому дві, а у серпні – вже чотири", - констатував він.

За його словами, бомбові атаки тривають фактично щоночі. Ворог нищить об’єкти критичної інфраструктури, пошкоджена велика кількість житлових будинків.

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Бабич також зазначив, що з початку року від бомбових атак у Сумах загинула 21 людина, серед них – 9 дітей. Постраждали вже понад 220 осіб.

Авіаудари по Сумах

Вночі 4 серпня РФ атакувала керованими авіабомбами Суми. Під ударом опинилися приватний сектор та об’єкти інфраструктури.

Внаслідок удару загинули троє людей – літня жінка та двоє дітей. Тіла дівчаток 5 та 10 років дістали з-під завалів їхнього будинку.

Також нещодавно у місті знайшли 500-кілограмову російську фугасну авіабомбу з модулем планування і корекції, яка дивом не вибухнула після падіння.

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