Партія регіонів не блокуватиме трибуну ВР, а почекає

Фракція Партії регіонів не блокуватиме трибуну Верховної Ради України і очікуватиме висновків комісії Генеральної прокуратури з приводу ситуації у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в інтерв’ю журналістам народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА.

Вона зазначила, що фракція Партії регіонів отримала письмове підтвердження, що Генеральна прокуратура направила до Харкова групу працівників.

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, фракція сподівається на участь у цій групі і представників від Партії регіонів. «На цьому не закінчується харківська епопея, і всі, хто винен у викраденні документів, мають відповідати», - заявила І.БОГОСЛОВСЬКА.

У той же час І.БОГОСЛОВСЬКА повідомила, що вчора, 19 березня, на одному з харківських телеканалів, «який афільований до губернатора Харківської облдержадміністрації АВАКОВА», показав оперативні зйомки СБУ. Вона підкреслила, що це є порушенням таємниці слідства, і фракція Партії регіонів вимагає, щоб було проведено службове розслідування з даного приводу в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня співробітники Управління СБУ в Харківській області здійснили виїмку документів у Харківській міськраді. Ці дії було розпочато у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради».

Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради заявила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.

Разом з тим 19 березня ВР відмовилася запросити генпрокурора та голову СБУ, щоб вони проінформували парламент щодо ситуації в Харкові.

У свою чергу лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що 20 березня його фракція блокуватиме трибуну ВР, якщо Генпрокуратура та СБУ не нададуть інформації з приводу подій у Харкові.

Пізніше голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що Генеральна прокуратура та СБУ висловили готовність після проведення усіх необхідних перевірок надати інформацію Верховній Раді щодо ситуації у Харкові.