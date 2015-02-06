Рада сьогодні буде слухати звіт Яреми (наживо)
09:58, 06 лютого 2015Політика
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Сьогодні Верховна Рада України заслухає інформацію генерального прокурора України Віталія Яреми про стан законності в державі та результати розслідування резонансних злочинів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, крім того, під час сьогоднішньої Години запитань до уряду розглядатимуться питання щодо ситуації на енергетичному ринку держави та щодо запровадження санкцій для захисту національної безпеки України і протидії тероризму.
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Після розгляду цих питань передбачається оголошення депутатських запитів, а о 13.00 — розгляд питань з розділу порядку денного роботи парламенту “Різне”.
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