Рада сьогодні буде слухати звіт Яреми (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, під час сьогоднішньої Години запитань до уряду розглядатимуться питання щодо ситуації на енергетичному ринку держави та щодо запровадження санкцій для захисту національної безпеки України і протидії тероризму.

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Після розгляду цих питань передбачається оголошення депутатських запитів, а о 13.00 — розгляд питань з розділу порядку денного роботи парламенту “Різне”.