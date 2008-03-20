Яценюк порівняв Ющенка із богинею

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК вважає нереальною ліквідацію в Україні інституту прем`єрства або президентства.

Про це сказав в інтерв`ю газеті «Известия», коментуючи відповідні висловлювання прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Він переконаний, що інститут президентства не буде ліквідовано, як і пост прем`єра. «Для цього немає жодного шансу. Якщо Україна позбудеться Президента, вона стане суто прем`єрською республікою із слаборозвиненим парламентаризмом. Верховна Рада не готова, через політичну конструкцію, що склалася, стати повноцінною гілкою влади», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, у цьому випадку фактично залишаться дві гілки – виконавча і судова. «Але остання, як відомо, корумпована, а тому недієва. У цій ситуації пост президента необхідний для забезпечення порядку і балансу. Президент, майже як Феміда, тримає в руках терези з трьома чашами і зберігає їх рівновагу», - відзначив А.ЯЦЕНЮК.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, в тексті Конституції слід чітко прописати питання, які не дають змоги українській владі нормально працювати: «Що таке підконтрольність уряду Президентові? Які повноваження Президента в зовнішньополітичній діяльності? Які правові основи розпуску парламенту? Але у жодному випадку не можна торкатися першого розділу Конституції, щоб не викликати сплеск розмов про мову, позаблоковість та федералізацію».

Як повідомлялося, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО в інтерв`ю тижневику “Дзеркало тижня” (№8 від 1-7 березня 2008 року) висловила думка про доцільність скасувати одну з двох вищих державних посад – або Президента, або прем`єр-міністра.